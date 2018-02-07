مرسيدس AMG GT سيدان تظهر بدون تمويهات أثناء اختبارها بقوة 800 حصان

متابعات(صدى):

مرسيدس كانت تعكف على اختبار AMG GT سيدان منذ أكثر من عام، وكما يبدو فقد وصل مهندسو الشركة إلى نقطة لم يعودوا بحاجة فيها إلى التمويهات الاعتيادية، ليستبدلوها بأغطية قُرمزية اللون وهي مادة لا تساعد كثيراً في إخفاء شكل سيارة الأداء ذات الأربعة أبواب.

تصميم الموديل متقارب مع مرسيدس AMG GT، والواجهة الأمامية تحظى بشبك AMG باناميريكانا ذو فتحات التهوية العمودية، كما أن هنالك 3 فتحات تهوية سُفلية تكون كبيرة في المنتصف وصغيرة بالجوانب، وإلى جانب ذلك فالمصابيح الأمامية لديها LED عنفوانية وهنالك انبعاجات جذابة على غطاء المحرك وعجلات خماسية الشكل.

في خلفها، تحظى السيدان بخلف منحدر يأخذ تصميمه من AMG GT كوبيه ونرى ذلك في المصابيح الخلفية النحيلة الرياضية والعادم الرباعي، وكذلك جناح خلفي كبير.

متوقع قدوم سيدان AMG بمحرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر بقوة تفوق 600 حصان، كما سيتم توفير نسخة هجينة بتقنية فورومولا 1 بقوة 800 حصان بتسارع من 0-100 كيلومتر خلال أقل من 3 ثوان.

هذا ومقرر تدشين مرسيدس AMG GT بشخصيتها الرشيقة في معرض جنيف للسيارات 2018 في مطلع مارس، على أن تنطلق مبيعاتها بالأسواق في مطلع العام المقبل.