سناب شات يتجاهل شكاوى المستخدمين من التحديث الجديد

عادل الحربي(صدى):

تجاهل حساب سناب شات على تويتر شكاوى العديد من المستخدمين الذين عبروا عن عدم رضاهم من واجهة التطبيق الجديدة، حيث لم تتفاعل سناب شات مع تغريداتهم باللغة العربية.

وكان عدد كبير من مستخدمي سناب شات في المملكة قد شهد واجهة جديدة للبرنامج اعتبرها العديد مربكة لهم خاصة وأنهم لم يكن أمامهم أي خيار آخر.

وعلى الجانب الآخر قدم بعض الخبراء نصائح للتعامل مع واجهة سناب شات الجديدة مؤكدين أن العودة للواجهة القديمة لم تعد ممكنة وإن تمت تكون لوقت محدود.

وأشار النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن الطرق التي تساعد على العودة إلى واجهة سناب شات القديمة فضلًا عن أنها مرهقة إلا أنها تختفي ويجب تكرار ذات الخطوات مجددًا للعودة إليها.

يذكر أن النسخة الجديدة من سناب شات تعتمد على صفحتين رئيسيتين الأولى مخصصة لمحتوى Discover بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير إذا رغبت في مشاهدة قصصهم أو يمكنك الضغط مطولاً على القصة ثم يمكن إخفاؤها .