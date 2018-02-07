مدرب توتنهام: استخدام تقنية التحكيم بالفيديو قد تقتل كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أكد الأرجنتيني مدرب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، ماوريسيو بوكيتينو، أن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو قد ” تقتل ” اللعبة، لاسيما وأن كرة القدم رياضة إبداعية تحتاج للموهبة التي تنمو مع الشخص الذكي.

وقال ” بوكيتينو ” ، إنه ” مع استخدام تقنية التحكيم بالفيديو ندفع الرياضة إلى آلية شديدة التقييد.. سنركز هكذا فقط على الأفعال الصغيرة جداً وسنوقف مجريات المباراة لمعاقبة الأشخاص.. منذ 20 أو 30 عاماً كان يحدث العكس، كنا نهنئ اللاعب الذي يخدع الحكم، هل تتذكرون؟ ” .

وتابع مدرب توتنهام ، ” هذه هي كرة القدم التي عشقتها عندما كنت صغيراً.. في كرة القدم لابد من محاولة خداع الخصم.. نعم أم لا؟، أنا أشعر بالقلق لأننا إذا واصلنا هكذا قد نقتل هذه الرياضة التي نحبها كثيراً ” .