بالفيديو.. والد أشرقت يكشف سبب خسارتها بـ ” ذا فويس كيدز ” تعرضت للظلم

أماني الغامدي(صدى):

كشف الملحن أحمد سعد السكندري، والد أشرقت متسابقة برنامج ذا فويس كيدز ، خلال لقاء له ببرنامج العاشرة مساءاً تقديم الإعلامي وائل الإبراشي ، عن سبب خسارة ابنته وفوز حمزة لبيض .

وقال السكندري في البرنامج ، أن الأغاني التي قدمتها ابنته أشرقت في مراحل البرنامج المختلفة كانت من اختياره لذلك أبدعت فيهم، ولكنه فوجئ باختيار المدربين في مرحلة العرض المباشر.

وأضاف ، أنه حضر أغنيتي ” ألف ليلة وليلة ” ، و ” لعبة الأيام ” ، لكي تقدمهما ابنته ولكن إدارة البرنامج أخبرته بأنها ستغني ” الناس الرايقة ” ، و ” حياة قلبي ” ، لأن الغناء في مرحلة العرض المباشر لا بد أن يكون من اختيارهم.

وتابع بأن إدارة البرنامج اختارت أغنيات تظهر قوة صوت حمزة لبيض، على عكس ما تم اختياره لأشرقت ولكنهم لم يتعمدوا فعل ذلك.

وأشار إلى أشرقت اعترضت على غناء ” الناس الرايقة ” ، لأنها لم تشعر بها، لذلك ظلموها في الاختيار دون قصد.