بالصور.. توفير 550 مشربية لمياه زمزم لزوار المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، ألف عامل و200 آخرين للعمل بإدارة سقيا زمزم ، بالإضافة إلى توفيرها لأكثر من 550 مشربية بها أكثر من 3 آلاف صنبور داخل المسجد الحرام لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار والمصلين وفقًا لأعلى معايير الجودة ، وذلك التزامًا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، والتي تمتد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –

ووفرت الرئاسة حوالي 270 عربة لنقل حافظات مياه زمزم ، حيث تصل حمولة العربة الواحدة إلى 6 حافظات خلال أوقات الذروة ، بالإضافة إلى توفير 610 عربة حاملة للحافظات بأحجام متنوعة ، ليصل عدد الخزانات إلى 242 خزانًا من الستانلس ستيل ، ويصل عدد حقائب أسطوانات الظهر المتنقلة إلى 40 حقيبة يستفاد منها المتواجدين بالأماكن المزدحمة .