بالصور.. حمار ذكي يساعد الأمن في القبض على صاحبه اللص

القاهرة(صدى):

أثار حمار ذكي ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلان الأمن المصري أنه ساعدهم في القبض على صاحبه اللص .

وأظهرت عدد من الصور المتداولة حمار وهو يجلس في سيارة حكومية، تابعة لمجلس قروي بمدينة الفشن، التابعة لمحافظة بني سويف المصرية ، وهي تتجول به في شوارع المدينة.

وتم التعليق على الصور ، أن هذا الحمار ساعد رجال الشرطة، على الوصول إلى صاحبه المتورط، في سرقة مخزن الحديد التابع للوحدة المحلية، بإحدى قرى المدينة.

وأضاف أن رئيس مجلس القرية، كان يتابع حملة ميدانية للمجلس، قبل أن يفاجأ بلص يسرق مخزن الحديد الخاص بالوحدة المحلية، الذي هرب من المكان فور ملاحظته، توافد رجال الوحدة؛ تاركا حماره وسيارته الكارو، التي ينقل عليها الحديد المسروق في المكان.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن رئيس المجلس القروي، استغل وجود الحمار، وتركه يسير عائدا إلى منزل صاحبه، ليصل الحمار إلى المنزل بالفعل، وبتفتيش أعضاء الوحدة للمنزل، وجدوا اللص داخله؛ فتم القبض عليه، وتحرير محضر له.