الملحقية السعودية بإيرلندا تعلن صرف فروقات المبتعثين لربيع الآخر

نايف السالم(صدى):

أعلنت الملحقية السعودية في إيرلندا عن صرفها لفروقات الـ10% للطلاب والطالبات من المبتعثين لشهر ربيع الثاني الهجري ، وفقًا لأوامر ملكية صادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمدة عام .

وأشارت الملحقية عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” ، إلى إمكانية الاطلاع على الفروقات التي تم صرفها في بوابة سفير الطلبة .

وأوضحت ملحقية المملكة بإيرلندا ، إنه اعتبارًا من الشهر القادم ستصرف المكافأة مع الزيادة 10% .