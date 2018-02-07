كرونسلاف: أعد الجمهور بمستوى لاعبين مختلف

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب نادي النصر كرونوسلاف يورشيتش، أنه لازل يتعرف على تفاصيل فريق النصر حتى الان، مشيرًا إلى أن هذه ثاني مبارة له مع الفريق، مشيدًا بدور اللاعبين.

وقال ” كرونوسلاف ” ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة النصر والهلال غداً الخميس ضمن مواجهات دوري المحترفين، إن جمال العمل دائماً يكون في المباريات الكبيرة والتي يكون الملعب فيها مليئاً بالجماهير، معلنًا استعدادت فريقه الجيدة للمباراه غدًا.

وأشار مدرب النصر، إلى أن التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق في المباريات الكبيرة، ولاسيما في مباريات الديربي، متابعًا ” حللنا فريق الهلال ووجدنا أنه يتميز بالوسط ، لكن ثقوا جميعاً بأن لدينا لاعبين كبار ، ليسوا جاهزين فقط للعب ، بل جاهزين للانتصار ” .

وأكد ” كرونوسلاف ” ، أنه يعدالجماهير بأن يشاهدوا اللاعبين غداً يقدمون مستوى مختلف، خاصة وأن مباريات الديربي لا تخضع لأي شيء، ولها حماس مختلف وعمل مختلف وتجهيزات مختلفة، مردفًا ” لا توجد في كرة القدم عصى سحرية ، لكن انا لدي حلول كبيرة جداً لأني أملك أسماء مميزة في الفريق، ولاعبين يملكون إمكانيات فردية هائلة ” .