خادم الحرمين يستقبل وزيرة خارجية جمهورية الهند

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في الجنادرية اليوم الأربعاء، معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد.