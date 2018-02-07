” التجارة ” تمنع استيراد السلع الاستهلاكية

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار ، على ضرورة منع الاستيراد التجاري لكافة السلع الاستهلاكية والتي تتمثل في الثلاجات والغسالات والملابس الجاهزة والأقمشة ، باستثناء استخدامها بصورة شخصية فقط لاغير .

وكانت الجمارك قد حددت شروطًا أخرى لاستيراد المركبات ، بعدما أعلن وزير التجارة ماجد القصبي في وقت سابق ، منع استيراد سيارات السلطات الأمنية وسيارات الأجرة والتي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو انقلاب .

وتأتي أبرز شروط الجمارك في ألا يتجاوز موديل المركبة خمس سنوات للسيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف بحوالي 3.5 طنًا أو أقل ، بالإضافة إلى عشر سنوات لشاحنات النقل الكثيف لأكثر من 3.5 طن .