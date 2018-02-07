هيونداي إلنترا الكهربائية تظهر لأول مرة أثناء الاختبارات

أوتاوا(صدى):

هيونداي لديها طموح قوي في التحوّل للطاقة النظيفة، وبعد تقديمها أيونيك الكهربائية، أعلنت نيّتها مؤخراً تقديم كونا كهربائية خلال أسابيع.. والآن ظهرت إلنترا الكهربائية ولأول مرة أثناء اختبارها في منطقة متجمدة في كندا.

إلنترا المموهة حسب المصورون التجسسيون لم يكن يخرج عنها أي صوت أثناء حركتها، كما أن تصميمها يتميز بتفاصيل تكشف هويتها الكهربائية بينها العجلات المماثل شكلها للموديلات الكهربائية الأخرى لدى هيونداي، كما أن هنالك عادم مزيف مخفي أسفل الرفرف الأيمن.

إلنترا الكهربائية ستحظى بتغييرات في تصميمها، ويتضمن ذلك شبكاً مغلقاً فريداً من نوعه بالواجهة الأمامية ومصابيح خلفية يبدو لنا أنها جديدة.

هذه هي أول مرة نرى أو نسمع فيها أي شيء عن إلنترا الكهربائية، لذلك ليست لدينا أي تفاصيل عنها ولكن إذا ما استخدمت موتور أيونيك الكهربائي ذو قوة 118 حصان ومداها الكافي لقطع 200 كيلومتر، فذلك سيجعل سيدان هيونداي متوسطة الحجم في منافسة مباشرة مع نيسان ليف وشيفروليه بولت وتيسلا موديل 3 وغيرهم.