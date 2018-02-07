10 أطعمة هامة تناوليها لتبدين أصغر سنا

متابعات(صدى):

كشف خبراء التجميل عن مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها بشكل يومي، والتي تجعلك تبدين أصغر سناً، وتحميك من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة:

1- الكرفس

الكرفس من الأطعمة الضرورية لمنع جفاف البشرة، وهو غني بفيتامينات أي وسي وكي، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والضروري لموازنة التأثير السلبي للصوديوم، ويمنع جفاف البشرة.

2- الجوز

يمنحك الجوز بشرة ناعمة على الدوام، فهو غني بأحماض أوميغا3 الضرورية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، وهو بديل مميز للأشخاص النباتيين الذين لا يحبون تناول الأسماك.

3- الكركم

تتعرض البشرة لأضرار عديدة بسبب أشعة الشمس، ويساعد الكركم على التخفيف من هذه الآثار، كما يعمل على علاج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض الشديد لأشعة الشمس.

4- عصيدة الشوفان

نسبة السكر منخضفة في عصيدة الشوفان، وهذا يعني أنها ستعطيك زيادة بطيئة وثابتة في السكر بالدم، مما يساعد على حماية الكولاجين الذي يمنح الجلد مرونته ونضارته.

5- زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين إي، مما يجعله ضرورياً للوقاية من التجاعيد، ويمكن تطبيقه على البشرة بشكل مباشر، أو الاستعانة به للطهي بدلاً من زيت الزيتون.

6- البندورة

البندورة ضرورية أيضاً للحفاظ على البشرة، كما تلعب دوراً كبيراً في الحماية من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

7- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول بدورها إلى فيتامين أي، والذي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة.

8- الحامض

الحامض والأنواع الأخرى من الحمضيات تساعد على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المسؤول عن إنتاج الكولاجين.

9- الكرنب

من الخضروات التي ينصح بتناولها بانتظام، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين كي، والذي يلعب دوراً هاماً في التخفيف من الهالات السوداء تحت العينين.

10- التوت البري

يمكن تناول التوت البري طازجاً أو مثلجاً للحصول على فوائده العديدة، وأهمها محاربة التجاعيد، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.