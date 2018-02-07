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البحوث الفلكية المصرية تعلن غرة شهر رمضان

البحوث الفلكية المصرية تعلن غرة شهر رمضان
القاهرة(صدى):

أعلن رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة، أن غرة شهر رمضان فلكيا ستوافق 17 مايو القادم، وغرة شهر رجب وشعبان على التوالي ستكونان 19 مارس و17 ابريل المقبلين

وقال عودة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن السبت الموافق 17 فبراير الحالى هو غرة شهر جمادى الآخر للعام الهجرى الحالى 1439، حيث لن يكون الهلال قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الخميس الموافق 15 فبراير ” يوم الرؤية ” في مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولامفقودين

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