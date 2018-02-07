” الجنيدل ” يزور لجنة تنمية الأفلاج ويشيد بمنجزاتها

علي القحطاني(صدى):

قام مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالكريم الجنيدل يوم أمس الثلاثاء بزيارة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج اطلع خلالها على مقر اللجنة وتعرّف على البرامج والفعاليات التي تنفذها .

وتجول الجنيدل خلال زيارته التي يرافقه فيها مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ معجب الكبرى مقر لجنة التنمية واطلع على مركز النشاط الاجتماعي بها والصالات الرياضية والكثير من مرفقاتها ، كما التقى بمنسوبيها والمدربين والمشتركين في برامجها الرياضية ، مثمناً في الوقت نفسه ما تقدمه لجنة تنمية الأفلاج من فعاليات ومناشط متميزة وبرامج إرشادية وتوعوية وتثقيفية ،كونها من اللجان المتميزة على مستوى المملكة .