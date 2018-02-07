أمير الرياض يدشن أكاديمية STC للتعليم والتدريب الرقمي.. الأحد القادم

سعيد العجل(صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم الأحد، أكاديمية STC المتخصصة في التعليم والتدريب الرقمي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعال والمتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، أن تشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تدشين الأكاديمية يعكس الدور الكبير الذي ستؤديه هذه المؤسسة التعليمية في تطوير العنصر البشري السعودي لمواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030 للتحول الرقمي، بالانسجام مع استراتيجية الاتصالات السعودية في تميك الخدمات الرقمية لكل القطاعات، إضافة إلى توسيع استثماراتها في البنية التحتية المعلوماتية بمختلف اوجهها. مشيراً إلى ان الأكاديمية ستقدم تأهيلاً نوعياً في مجالات عصرية تشهد تزايداً في الطلب على تخصصات مهمة مثل الأمن السبراني، تحليل البيانات، والتقنيات الرقمية الحديثة، ومهارات القيادة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عريقة من أميركا وبريطانيا مثل معهد ماساتشوسيتز للتكنولوجيا، وكلية لندن امبريال، و ” دوك كوربورايشن للتعليم ” ، و ” مدرسة ميتشغين للأعمال ” .