مركز التواصل الحكومي يعقد اجتماعه التنفيذي الأول مع مديري العلاقات العامة بالأجهزة الحكومية

سعيد العجل(صدى):

عقد مركز التواصل الحكومي اليوم، اجتماعه التنفيذي الأول للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، بحضور أكثر من 50 مسؤولًا عن العلاقات العامة والإعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية.

في بداية اللقاء رحب مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبد الله المغلوث بحضور ممثلي الأجهزة الأحكومية، مشيراً إلى اهتمام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وحرصه على تعزيز التنسيق الإعلامي بين الأجهزة الحكومية.

وتحدث مدير عام البرنامج عن فكرة المركز ودوره في العمل على تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية الحكومية، وتوحيد الرسائل الإعلامية بين الجهات، وإبراز قصص النجاح ومواكبة حركة التنمية التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أبرز مهام المركز والتي تتمثل في مساندة الإدارات الإعلامية في الأجهزة الحكومية لأداء رسالتها، مبيناً أن دور المركز سيكون استشاريا وتنسيقيا، ولا يهدف إلى تغيير سياسة العمل القائمة في المراكز الإعلامية، وإنما سيكون داعما لها.

ويعد ” مركز التواصل الحكومي ” همزة وصل بين إدارة الأجهزة الحكومية الإعلامية، وذلك من خلال البرنامج الإعلامي الموحد، ودوره في توحيد الجهود الإعلامية عبر إطلاق جدول الفعاليات الإستراتيجية، والمبادرات والبرامج، لضمان تنسيق الأدوار الإعلامية في ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الجهود ما بين المركز والأجهزة الحكومية، من خلال عقد الورش التدريبية لمسؤولي العلاقات العامة والإتصال المؤوسسي، وتبادل الأفكار والخبرات بين الأعضاء وصولاً للهدف الرئيس من إنشاء المركز.