ملياردير أمريكي يتوقع زلزالا يهز الأسواق في واشنطن

واشنطن(صدى):

توقع الملياردير الأمريكي كارل إيكان، أن ماشهدته أسواق الأسهم بعد خسائرها الضخمة خلال جلستي الجمعة والاثنين الماضيين، ماهي إلا إشارة لتقلبات أحداث أقوى قادمة، تسبقها كزلزال ربما تكون عقب عشرين عاماً أو عشرة أعوام أو خمسة، لكنها تظل نذير قدومه.

وأضاف ” إيكان ” ، إن الأسواق ستتلقى بعض الدعم من الانتعاش الاقتصادي، بما في ذلك الأسس القوية للشركات الأمريكية، التي تشمل المزايا الضريبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.

وأشار الملياردير الأمريكي، إلى أنه قلق إزاء التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفاً أنه لا يتذكر فترة اضطرابات امتدت حتى أسبوعين كتلك الفترة، والمشكلة أن الكثير من الأموال تتدفق إلى صناديق المؤشرات حيث لا يعلم المستثمرون فيما يستثمرون.

وتابع ” إيكان ” ، أن الاستثمار السلبي هو الفقاعة الآن، وهذا خطر كبير، في النهاية سوف ستنهار الأسواق، وسوف يؤدي ذلك إلى أزمة أكبر مما كان خلال عام 2009، فاستخدام السوق ككازينو خطأ فادح.