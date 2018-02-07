فرجاني ساسي: سعيد جدًا بتواجدي في نادي النصر

نواف السالم(صدى):

وجه اللاعب فرجاني ساسي، رسالة لجماهير النصر، اليوم الأربعاء، قائلًا سعيد جدًا بتواجدي في نادي النصر العالمي، وإن شاء الله اني استطيع تقديم كل ما استطيع.

وقال فرجاني ساسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اشكر رئيس النادي على ثقته وأشكر المدرب على دعمه.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي النصر، استلم البطاقة الدولية للمحترف التونسي فرجاني ساسي من اتحاد كرة القدم في بلاده، ليصبح جاهزا للمشاركة رسميا مع فريقه الجديد.

وكان النصر تعاقد بشكل رسمي مع ساسي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام قادمًا من الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.