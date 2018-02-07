أول صورة من مسلسل ” عوالم خفية ” لعادل إمام

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي، إحدى أبطال مسلسل ” عوالم خفية ” ، عن دور الفنان عادل إمام في العمل الدرامي، الذي سيذاع بشكل حصري خلال شهر رمضان على تليفزيون المملكة، وذلك عن طريق نشر الصورة الأولى من كواليس المسلسل تجمعها بالزعيم.

وأظهرت الصورة الشكل الذي يظهر به ” عادل إمام ” فى الأحداث ونفس الأمر بالنسبة لهبة مجدي التي غيرت من لون وتسريحة شعرها من أجل دورها فى العمل.

وكشفت الصورة أيضًا أن التصوير يتم حالياً في ديكور جريدة، ظهرت لافتة مكتوب عليها الديسك المركزي، لاسيما وأن عادل إمام يجسد في الأحداث دور صحفي وروائي كبير يدخل في العديد من الصراعات بسبب محاولة كشفه لغز في إحدى القضايا الكبرى التي حدثت في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية.

وكانت القناة الأولى للتلفزيون المملكة، قد تعاقدت على عرض مسلسل ” عوالم خفية ” بشكل حصري خلال شهر رمضان.