بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يكرم الفائزين في سباق الهجن

نايف السالم(صدى):

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظة الله-، الفائزين بالمراكز الأولي في سبق الهجن السنوي الكبير رقم 43 ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 32 الذي انطلق اليوم.

ويحصل الـ 5 الأوائل في سباق الهجن على العديد من الجوائز أبرزها وأهمها السلام علي خادم الحرمين الشريفين الذي يسلمهم جوائز المهرجان التي تتنوع بين مجموعة من السيارات الفاخرة.

وكان السباق الكبير، انطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة عدد من مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.