البحرين: القبض على خلية إرهابية فجرت أنبوب نفطي

المنامة(صدى):

ألقى رجال وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء ، القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم ” ائتلاف 14 فبراير ” ، حيث قامت بالتخطيط والإعداد ومن ثم تفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري يوم 10 نوفمبر الماضي .

واستهدفت الجماعة الإرهابية الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة المدنيين ، حيث كاد الأمر أن يتحول إلى كارثة لولا العناية الإلهية ، وتعاون الجهات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الداخلية ووزارة النفط ، وهو ما أدى إلى السيطرة على الحريق في وقت قياسي لتأمين وحماية القاطنين في المنطقة ، وإيواء السكان في مراكز مخصصة لهذا الغرض منذ وقت سابق .

وباشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادث الإرهابي فور وقوعه ، لتنجح في إبطال مفعول المتفجرات وإفشال خطة الخلية الإرهابية ، بالقيام بأعمال المكافحة والإطفاء اللازمة لحماية الأرواح ، ومن ثم شكلت مجموعات من فرق البحث والتحري ، لتحديد هوية الإرهابيين المتورطين في ارتكاب الجرائم الإرهابية والقبض على أربعة من بينهم وهم :

(1) المدعو /فاضل محمد جعفر علي ” 23 عاما/سائق ”

(2) المدعو/ أنور عبدالعزيز موسى جعفر المشيمع ” 24 عاما/موظف قطاع خاص ”

(3) المدعو /محمد عبدالله عيسى عبدالله محروس ” 27 عاما/موظف في إحدى الشركات/محكوم بالسجن 15 عاما ”

(4) المدعو/ عادل أحمد علي أحمد صالح ” 23 عاما/موظف أمن في شركة خاصة ”

وكشفت التحريات عن تلقي اثنين من المقبوض عليهم لتدريبات أمنية مكثفة في إيران ، بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من المملكة ، حيث يتم تجنيد الإرهابيين بالداخل وتمويل عمليات سفرهم إلى طهران لاستخدام مختلف الأسلحة النارية الخطيرة كالكلاشينكوف والرشاش ، فضلًا عن دورات متخصصة في الأمن الشخصي .

وتواصل قوات الأمن أعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط لتنفيذ هذا العمل الإرهابي وهم :

(1) حبيب عبداللطيف مهدي ” 19 عاما/ هارب ومحكوم بالسجن المؤبد ”

(2) عبدالله جعفر أحمد المدني ” 34 عاما/هارب وموجود في إيران ”

(3) محمد علي إبراهيم خليل ” 35 عاما/هارب وموجود في إيران ”