انتعاش متجرا الهلال والنصر قبل لقاء ” الديربي “

ماجد محمد(صدى):

شهدت متجري الهلال والنصر في العاصمة الرياض، إقبالًا كبيرًا من الجماهير قبل انطلاقة الديربي في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز يوم غدٍ الخميس.

وجاء الاقبال الجماهيري على شراء أطقم الفريقين التي تعد الأكثر مبيعاً نظراً لحرص الجماهير على ارتدائها في المدرجات.

وقدم الحضور في متجر الهلال شكرهم لإدارة المتجر على التخفيضات بنصف الأسعار، مما أتاح لهم فرصة الشراء والتسوق، كما قدموا طلبهم لإدارة التسويق بالنادي من أجل الاهتمام أكبر بالمتجر وتوفير ما يحتاجه المشجعين على مختلف أعمارهم.