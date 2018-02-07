بالصور.. ضبط 200 مخالفة خلال حملات تفتيشية بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة شرطة المنطقة خلال هذا الأسبوع، من ضبط 203 مخالفات وتوجيه 181 انذاراً توقيف أربعة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

واكتشفت الفرق، محلين للعباءات النسائية توجد بهما مستودعات سرية للخياطين في محاولة للتحايل على قرار تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك خلال حملات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات، وبيع وصيانة الجوالات، المستلزمات النسائية بالرياض، بالإضافة إلى مباشرة الفرق التفتيشية لعدد من البلاغات المقدمة من مواطنين.

وقال مدير إدارة التفتيش بمكتب العمل جريد الدوسري،إن الحملات التفتيشية استهدفت نحو 774 محلاً تجارياً في مواقع متفرقة من العاصمة، للتأكد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والتأنيث.

ودعا ” الدوسري ” المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات لقراراتها من خلال تطبيق ” معاً للرصد ” أو الإبلاغ عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.