شاهد.. محافظ الحديدة اليمنية يتجول في حيس

فهمي محمد(صدى):

تجول محافظ الحديدة، الحسن طاهر، اليوم الأربعاء، في مديرية حيس غرب اليمن، غداة إعلان تحريرها بالكامل، وطرد ميليشيات الحوثي الانقلابية منه، عقب معارك خاضها الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

ودشن المحافظ توزيع 2000 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، كدفعه أولى لأبناء مديرية حيس.

وكان الجيش اليمني والتحالف العربي أعلن، الثلاثاء، تحرير مديرية حيس بالكامل، لتكون ثاني مديرية في محافظة الحديدة يتم استعادتها من ميليشيات الحوثي بعد مديرية الخوخة، ضمن العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير الساحل الغربي.

