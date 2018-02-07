” العمل الفلبينية ” : قطر تفصل ” 600 ” عامل

مانيلا(صدى):

أعلنت وزارة العمل والعمالة الفلبينية، أن قطر قامت بفصل أكثر من 600 عامل فلبيني من وظائفهم، وذلك نتيجة أزمتها الاقتصادية الخانقة مشيرة إلي أن عددًا أكبر ربما سيعاني من نفس المصير.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، إن ” الوضع في قطر سيسوء، في الحقيقة، زارني رئيس منظمة العمال الفلبينيين بالخارج الأسبوع الماضي، وأبلغني بحوادث الوقف والفصل من العمل ” ، مضيفًا أن ” العدد الكبير للمهجرين من العمال الفلبينيين يمثل الآن مصدر قلق للحكومة ” .

وأكد وزير العمل الفلبيني: أن الوزارة سترسل فريقًا إلى قطر الشهر الجاري يرأسه نائب مدير إدارة رعاية العاملين بالخارج أرنيل إجناسيو؛ للتحقق من ظروف العمال الفلبينيين.