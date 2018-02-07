الهيئة الملكية توفر 700 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

قامت الهيئة الملكية للجبيل ممثلة بوحدة التأهيل والإحلال بقطاع الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء، بتنظيم لقاء توظيف بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويقدم اللقاء 700 فرصة تدريب منتهية بالتوظيف بالشركة العالمية للصناعات البحرية ، في تخصصات الحام ، الكهرباء ، الميكانيكا ، أنابيب ، الآت دقيقة ، حيث بلغ عدد المتقدمين على الوظائف خلال الأيام الأولى من اللقاء 1211 متقدمًا.

واشترط صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ألا يكون المتقدم قد سبق له أن دعم من قبلهم ، وألا يتجاوز عمره 24 سنة وحاصلاً على نسبة 75% بشهادة الثانوية العامة و65٪ باختبار القدرات المقدم من قبل مركز قياس.