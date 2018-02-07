سكان جازان يواصلون مطالباتهم برحلة طيران مباشرة إلى المدينة

تركي السالم(صدى):

واصل سكان جازان، مطالباتهم برحلة طيران مباشرة من منطقتهم إلى منطقة المدينة المنورة، وذلك للاحتياج عليها والمعاناة مع ” الترانزيت ” والتأخير الذي يعانون منه في مطارات التوقف.

وأكد سكان المنطقة أهمية الرحلة وذلك للموظفين وزوار المسجد النبوي الشريف وذلك عبر هاشتاق ” #نطالب_برحلة_جازان_المدينة ” ، على موقع الواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني قد أوضح أمس الثلاثاء تعليقًا على مطالبات أهالي جازان، عبر برنامج ” الراصد ” ، أن الهيئة مستعدة لخدمة المواطنين.