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سكان جازان يواصلون مطالباتهم برحلة طيران مباشرة إلى المدينة

سكان جازان يواصلون مطالباتهم برحلة طيران مباشرة إلى المدينة
تركي السالم(صدى):

واصل سكان جازان، مطالباتهم برحلة طيران مباشرة من منطقتهم إلى منطقة المدينة المنورة، وذلك للاحتياج عليها والمعاناة مع ” الترانزيت ” والتأخير الذي يعانون منه في مطارات التوقف.
وأكد سكان المنطقة أهمية الرحلة وذلك للموظفين وزوار المسجد النبوي الشريف وذلك عبر هاشتاق ” #نطالب_برحلة_جازان_المدينة ” ، على موقع الواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
وكان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني قد أوضح أمس الثلاثاء تعليقًا على مطالبات أهالي جازان، عبر برنامج ” الراصد ” ، أن الهيئة مستعدة لخدمة المواطنين.


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