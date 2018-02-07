اختراق أجهزة صراف آلي بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

قام قراصنة ب شن هجمات إلكترونية على أجهزة صراف آلي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حيث تم الاستيلاء على أكثر من مليون دولار.

وتُعرف هذه العملية بهجمات ” jackpotting ” ، حيث يتمكن القراصنة وقتها من استبدال ذاكرة التخزين في الصراف الآلي ووضع برنامج خبيث يتم نشره عبر العديد من الأجهزة ثم يتمكنون من التحكم تماما في محتوياتها.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن ستة أجهزة صراف آلي على الأقل قد تعرضت لهجمات إلكترونية، وأرسلت الخدمة السرية تحذيرات للعديد من المؤسسات المالية في هذا الصدد الشهر الماضي.