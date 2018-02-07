تعليم مكة يدشن مبادرة ” التطبيق الالكتروني”

نايف السالم(صدى):

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم جنوب مكة اليوم الأربعاء، مبادرة ” التطبيق الإلكتروني ” نفذتها المشرفتان التربويتان انتصاف معلا الحازمي ومنى إبراهيم الطريف بإشراف من مديرة المكتب زكية الصبحي وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتأييداً لمبدأ زكاة العلم ونشره وما للتقنية الحديثة من أثر في صياغة الوعي المستنير لدى أفراد المجتمع .

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لدكتورة أمنة الغامدي، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز الشراكة البينية وتبادل الخبرات بين الأقسام والشعب داخل المكتب وخارجه ونشر ثقافة الوعي في الميدان التربوي حيث يكون لكل قسم وشعبة نافذته الخاصة به والتي من خلالها ينشر كلٌ منجزاته وما يطرأ على الميدان التربوي من مستجدات علمية وتربوية ومشاريع وتجارب من داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية وطرح موضوعات تربوية قابلة للنقاش لتفعيل دور المجتمعات المهنية.

وأضاف الغامدي، أن المبادرة بمثابة نافذة خاصة بحصر منجزات المكتب والمدارس التابعة لها توثيقاً لها ، مع العلم بأنه من قوانين التطبيق أن لا يتم النشر إلا من الأعضاء المسجلين رسمياً في التطبيق من داخل المكتب مؤكدة أن المبادرات التي يتبناها تعليم مكة تسهم وبشكل كبير في تحقيق متطلبات النجاح وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الخبرات والتوجهات الفاعلة مع ضمان الجودة.

ويأتي ذلك لتطوير الثقافة التي توضع محل التطبيق لإحداث الأثر المنشود تجسيدًا لسياسات الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ م والتي تسعى إلى رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات المجتمع ، لاسيما ما تسهم به هذه المبادرات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة لتشييد مستقبل واعد في تطور التعلم التقني.