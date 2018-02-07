4 أندية حققت الأفضل في نتائج الجولات الأخيرة من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

حققت 4 أندية خلال الجولات الثلاث الأخيرة من لقاءات بطولة دوري المحترفين نتائج إيجابية، تراجعت بقية الفرق عن تحقيقها .

ويعد الهلال بتعزيزه للصدارة ضمن قائمة أندية الدوري، هو الأكثر تحقيقًا للإنجازات بعدما حقق التعادل مع الاتحاد في الجولة السابعة عشر، فضلًا عن فوزه على الرائد والباطن في الجولتين الأخيرتين التاسعة عشر والعشرين، ليحقق رصيد 42 نقطة في المركز الأول .

ونجح النادي الأهلي في ملاحقة الهلال بتحقيق المركز الثاني برصيد 38 نقطة، حيث حقق الفوز على الباطن والشباب في كلًا من الجولتين الـ17 والـ19 ، فيما أنهى مباراة الجولة الـ20 مع الاتحاد بالتعادل.

وعلى الرغم من تحقيق نادي التعاون المركز السادس برصيد 27 نقطة، إلا أن تعادله مع الرائد في الجولة الـ17 وفوزه على النصر والفيصلي في الجولتين الـ19 والـ20 ، أكدا المستوى المرتفع والقدرات التي يتسم بها لاعبوه في الفترة الأخيرة .

وحرص نادي الفيحاء على أن ينال نصيبًا من المستوى الجيد الذي أبرز قدراته في الجولات الأخيرة ، حيث فاز على النصر في الجولة الـ17 وتعادل مع الفيصلي في الجولة الـ19 ، ليفوز على القادسية في الجولة الـ20 ، محققًا بذلك المركز الثامن برصيد 26 نقطة .