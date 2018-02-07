بالصور.. باريس تزداد جمالا بعد تعرضها لعاصفة ثلجية

باريس(صدى):

أكد العديد من السائحين، أن العاصمة الفرنسية ” باريس ” ، أصبحت أكثر جمالاً عقب تعرضها لعاصفة ثلجية، مما جعلهم يقرروا البقاء لرؤية مناظرها الطبيعية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن باريس تعرضت لتساقط كثيف للثلوج بلغ ارتفاعه في الشوارع حوالي سبع بوصات على مدار الليلة الماضية.

وتسببت هذه العاصفة الثلجية في إلغاء رحلات قطار ” يوروستار ” وبعض الرحلات الجوية كما تم إيقاف خطوط الحافلات العامة.

