بالصور.. باريس تزداد جمالا بعد تعرضها لعاصفة ثلجية
أكد العديد من السائحين، أن العاصمة الفرنسية ” باريس ” ، أصبحت أكثر جمالاً عقب تعرضها لعاصفة ثلجية، مما جعلهم يقرروا البقاء لرؤية مناظرها الطبيعية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن باريس تعرضت لتساقط كثيف للثلوج بلغ ارتفاعه في الشوارع حوالي سبع بوصات على مدار الليلة الماضية.
وتسببت هذه العاصفة الثلجية في إلغاء رحلات قطار ” يوروستار ” وبعض الرحلات الجوية كما تم إيقاف خطوط الحافلات العامة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 4 ساعات
واااو * من جد المناظر روووووعـة * ثلووووج *
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أنا شفت الصور حسيت أن االبروده زادت شوي عندي**!! ههههههه
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أتوقع هذا يسمونه من الناحيه العلمية والنفسيه (سايكلوجي) على ما أعتقد !!!!
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16077 ] نشر منذ 3 ساعات
باريس دائم جميله 😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24326 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمنا
زائر[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 3 ساعات
ليست اول مره تهطل الثلوج في عواصم اوروبيه يامن افتتن بالاجواء الاجنبيه سكة الافلاس .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42426 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1279 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهبل ماشاء الله
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 57 دقيقة
كانت جميله .. الآن مليانه لاجئيين وافارقه وسواريه .. مررره زحمه وقرف و شحاااته 🌚
alfahd42[ عدد التعليقات: 14408 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرفع عنهم ويعيدهم لديارهم من غير شر