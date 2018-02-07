تاريخ مهرجان الهجن السنوي وأهدافه

حمود العنزي(صدى):

قالت وزارة الخارجية، إن الجنادرية تعد مناسبة تاريخية ومؤشر عميق للدلالة على اهتمام قيادة المملكة بالتراث والثقافة والتاريخ والقيم العربية الأصيلة.

وأضافت الوزارة أن المهرجان بدأ عام 1985 مـ، وكانت أول ندوة ثقافية عام 1897 مـ، بينما أول معرض لوثائق الملك الراحل عبدالعزيز كان عام 1989 مـ، وبداية المشاركة الخليجية عام 1988، وفي عام 1999 تزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس المملكة، وعام 2001 شهد أول عرض مسرحي.

وأضافت أن أهداف المهرجان، هي: التأكيد على الهوية العربية الإسلامية، وتأًيل الموروث الوطني، وتشجيع اكتشاف التراث الشعبي، والحث على الاهتمام بالتراث الشعبي ورعايته.

يذكر أن المهرجان انطلقن منذ قليل، و شهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، هذه الانطلاق.