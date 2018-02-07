بالصور.. لجنة جمعيات مكافحة التدخين تقدم 60 توصية لتحصين الأبناء وتوعيتهم

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن اللجنة والمكونة من 9 جمعيات على مستوى المملكة خرجت من دورتها الأولى بـ 60 توصية، 40 منها جرى تنفيذها وذلك لتوعية افراد المجتمع وحماية وتحصين فلذات الأكباد من خطر التدخين.

وبين الشيخ أن عقد الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات الهدف المشترك أصبح من مستلزمات الخطط الاستراتيجية التي تبنى على التخطيط السليم والرؤية المستقبلية وهذا التوجه تبنته اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة فجمعت شملها ورتبت أوراقها وراجعت خططها عبر لجنة تنسيقية تضم في أعضائها ٩ جمعيات على مستوى المملكة وهي نقاء ، كفى، طيب، تدارك، أمان، صفا، حياة، كفاية، وبهاء ممثلة بالمدراء التنفيذيين ومستشارين من رؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس الادارات والمهتمين بمكافحة التدخين، وأوضح أنه انضم لها مؤخراً مسؤولين من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة كمستشارين وداعمين بخبراتهم وتجاربهم .

وذكر الشيخ أن من أبرز أهداف اللجنة هي تنسيق وتطوير جمعيات مكافحة التدخين بالمملكة وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعقد الشراكات معها، والإسهام في تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجمعيات وتبادل الخبرات ونقل التجارب بينها ، وتشجيع البحوث والدراسات لمكافحة التدخين.

يذكر أن اللجنة التنسيقية شكل بين أعضائها لجان متخصصة في دراسة المشاريع المشتركة في مجال التوعية والتثقيف والذي يحوز على ٨٠٪ من خطط الجمعيات الاستراتيجية التركيز على الناشئة ممثلا في طلاب المدارس والجامعات والمشاركة في الملتقيات والأندية الرياضية والمهرجانات التي تقيمها الجهات الأخرى بغية نشر التحذير والوقاية من هذا الوباء القاتل.

