بالصور.. العقيد العنزي يقلد عدد من الأفراد رتبهم الجديدة

سهو الهشال(صدى):

نيابة عن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد محمد بن عبدالله القريني قلد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات العقيد قاسم بن فهد العنزي عدد من الأفراد رتبهم الجديدة بعد صدور قرار معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بترقيتهم.

وهنأ العنزي الأفراد المترقين وحثهم على مواصلة العمل والجد وأن يكون ذلك حافزًا لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

فيما عبر الأفراد المترقون عن عظيم شكرهم وأمتنانهم لمعالي مدير عام الدفاع المدني على هذه الثقة التي مُنحت لهم وأن ترقيتهم دافع لهم لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة هذا الوطن المعطاء وولاة أمره.

صرح بذلك نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي.

