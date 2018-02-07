التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ برنامج المهارات الحياتية في التعامل مع المشكلات الزوجية

نايف السالم(صدى):

نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة اليوم الأربعاء الموافق 21 جمادى الاولى لعام 1439هـ برنامج المهارات الحياتيه في التعامل مع المشكلات الزوجية.

وهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الحياتية في الحياة الزوجية واتقان فن الاحتواء في حل المشكلات الزوجية وإكتساب المهارات المساعدة في تنمية الحب ومعالجة الطبائع الصعبه والاختلاف في سمات الشخصية.

أدارت البرنامج الأستاذة منى أحمد الغامدي مستشارة نفسية وأسرية، من خلال عرض مرئي، حيث تطرقت الى العديد من المحاور ومن ضمنها مفهوم الحياة الزوجية وفن الحوار وحل المشكلات وتنمية الحب.

كما تخلل البرنامج حوار مع الحضور لتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن والذي بلغ عددهن مايقارب 60 سيدة.

وفي ختام البرنامج شكرت رئيسة القسم النسائي بالمركز الأستاذة ابتهال العامودي الحضور على حضوره وتفاعله كما شكرت المدربه على عطائها وحضورها .

