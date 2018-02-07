مشروع لعلاج مرضى الأمراض العقلية في سوريا

دمشق(صدى):

تم توقيع مشروعاً تنفيذياً لإيواء وعلاج مرضى الأمراض العقلية، في الشمال السوري، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة ” أطباء عبر القارات ” في تركيا.

جاء ذلك كتنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده – حفظهما الله – ، حيث تم توقيع عقد البرنامج بمقر المركز بالرياض أمس الثلاثاء.

وقال المهندس أحمد بن علي البيز، مساعد المشرف العام للمركز للعمليات والبرامج، أن هذا المشروع سيستفيد منه 1200 شخص من سكان مدينة ” أعزاز ” وريف حلب الشمالي، وأن موضحاً أن مدة المشروع ستستغرق 365 يوماً بتكلفة 524.048 دولاراً.

كما ذكر ” البيز ” أن المشروع سيوفر المأوى والكساء ووسائل النظافة المناسبة للمرضى النزلاء في دار الرعاية، كما سيوفر جلسات العلاج النفسي والعلاج الدوائي والمتابعة الطبية، وكذلك التواصل مع عوائل النزلاء وذويهم، بالإضافة لدراسة إمكانية استيعابهم في مناطق سكنهم.