سر تألق رودريجيز مع البايرن

نواف السالم(صدى):

أشارت صحف ألمانية إلى أن هناك خمسة أسباب أعادت توهج خاميس رودريجيز من جديد، والذي غادر نادي ريال مدريد الأسباني مكرهًا، حيث كان يضعه دائمًا على دكة البدلاء، لا يفارقها رغم استحقاقه.

وذكرت الصحف أن من بين تلك الأسباب الخمس: تعاقد بايرن ميونخ من المدرب الألماني يوب هاينكس، الذي أعاد الاستقرار إلى سفينة النادي، معطيًا رودريجيز الدعم الكامل.

وأضافت، أن الدولي الكولومبي وجد مكاناً في تشكيلة الفريق البافاري، إذ يستطيع اللعب بحرية كبيرة خلف المهاجمين، كما أنه يحظى بتقدير كبير من قبل زملائه في الفريق.

ولفتت الصحف إلى أن رودريجيز لا يحتاج إلى إثبات نفسه كل أسبوع رفقة البايرن ، الأمر الذي أزاح الكثير من الضغط عن كاهله، مشيرةً إلى أنه يشعر بالسعادة في ميونخ عاصمة ولاية ” بافاريا ” الألمانية.