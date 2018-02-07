برنامج التوأمة ينجح في معالجة 5670 مريض في عام 2017

سعيد العجل(صدى):

تسلم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري التقرير السنوي الخاص في برنامج ” التوأمة” بين مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية.

وكشف التقرير عن 5670 حالة تمت معالجتهم خلال العام 2017 حيث قدمت لهم الخدمة الطبية على أكمل وجه من خلال ايصال الخدمـة للمريـض ولاسيما الحالات التـي تسـتوجب احالتهم للتخصـصات الدقيقة.

وبين التقرير أن قسم الباطنية والجراحة يستقبل شهريا 83 مريض وعدد المناوبات 4 مناوبات شهريا و متوسط عدد المرضى بلغ 98 مريض ومريضة شهريا فيما بلغ متوسط عدد العمليات 9 عمليات شهريا بمستشفى المزاحمية.

وأشار التقرير الى أن متوسط عدد المرضى شهريًا 85 مريض و متوسط عدد العمليات 5 عمليات شهريًا في مستشفى المزاحمية أما حالات النساء والولادة فقد بلغ متوسط الحالات 8 مريض شهريا.

كما شملت بنود الاتفاقية التي تمت في بداية 2017 تفعيــل أوجــة التكامــل الا كلينيكــي علــى مســتوى ا لاقســام الطبيــه والطبيــة المســاندة وكذلـك اسـتقبال الحـالات الحرجـه والطارئـه واسـتقبال الحـالات المحولـة عبـر نظـام إحالـة الكترونـي التـي بحاجـة الـى متابعـة. كمـا حـوت ا لاتفاقيـه تدريـب وتأهيـل الكـوادر الطبيـة ضمـن برامج تـم إعدادهـا وا لاتفاق عليـه لرفـع الكفائـة الطبيه وكذالـك سـد النقـص عنـد الا حتيـاج وتغطيـة الاطبـاء قـدر الا مـكان خلال فتـرة إجازاتهم وفتـح عيـادات تخصصيـة أسـبوعية تُشـغل مـن قبـل إستشـاريين فـي التخصصـات الطبيـة.

وعبر مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري عن بالغ شكرة وتقديرة للكادر الطبي في مستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية على جهودهم في تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى انه تماشيا مـع رؤيـة المملكـة 2٠3٠ حرصـت صحـة الريـاض علـى تبنـي مشـاريع التعـاون المثمـر بيـن مؤسسـات الرعايـة الصحيـة بالمنطقـة لمسـاعدة المرضـى للوصـول علـى درجـات جـودة الرعايـة الصحيـة وذلـك مـن خـال تعزيـز الممارسـات الاكلينيكيـة وتطويـر سـبل التعليـم والتدريـب وتحسـين بيئـة العمـل وتيسـير ايصـال الخدمـات للمواطـن والمقيـم علـى حسـب موقعـه الجغرافـي ومنهـا برامـج التؤامـة والتكامـل الا كلينيكـي بيـن مستشـفيات المنطقـة وربـط الطرفيـة منهـا ذات السـعة السـريرية الاقـل بمثيلاتها ذات السـعةالسـريرية الاعلـى للاسـتفادة مـن الخبـرات وتجويـد الخدمـة وذلـك للوصـول الـى تطلعـات ولاة الامر وتسـهيل وصـول الخدمـات للمواطنيـن.

كما عبر عن شكرة العميق لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونائبيه على اهتمامهم ودعمهم الامحدود لتوفير وتسهيل الخدمة الصحية للمريض والمراجع.

كما ثمن توجيهات ومتابعة سمو اميرمنطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز على متابعه واهتمامه بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم بمنطقة الرياض.