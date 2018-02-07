هيئة الرياضة توضح طريقة جديدة لدعم الأندية عبر مبادرة ” ادعم ناديك “

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ادعم ناديك، والتي دشنها رئيس الهيئة تركي آل الشيخ في 24 من ديسمبر الماضي؛ لفتح الباب أمام الجماهير للمساهمة في دعم أنديتهم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر” إن المرحلة الثانية، من الحملة، ستشهد طريقة جديدة للدعم عبر تخصيص مبلغ مقطوع من إحدى الفئات الثلاث الآتية (10-20-30) ريال، بحيث يمكن للمشجع إرسال رسالة نصية إلى رقم 505050، تتضمن المبلغ المراد دفعة من الفئات السابقة، متبرعا باسم النادي.