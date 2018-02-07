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6 مشروبات تساعد على إزالة ” الكرش “

6 مشروبات تساعد على إزالة ” الكرش “
متابعات(صدى):

ينصح خبراء التغذية، بتناول عدد من المشروبات التي لها تأثير كبير في التخلص من ” الكرش ” ، والدهون الزائدة في منطقة البطن، ومن هذه المشروبات:

أولاً: اللبن منزوع الدسم:
حيث يحتوي اللبن على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يفقد الشهية للأكل.

ثانياً: الشاي الأخضر:
فتناول من 3- 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، يساعدك على حرق نسبة من الدهون تتراوح من 35- 43%.

ثالثاً: عصير الخضار:
إن تناول كوب من عصير الخضروات قبل الوجبات، يخفض من السعرات الحرارية التي تتناولها بمقدار 135 سعرًا حراريًا.

رابعاً: القهوة:
نظراً لأنها تكبح الشهية وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

خامساً: عصائر الزبادي:
عصير الزبادي غليظ القوام بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يحتويه الزبادي، يساعد في كبح الشهية وحرق الدهون.

سادساً: بروتين الماء الناتج من تصنيع اللبن:
ساعد في فقدان الدهون مع الحفاظ على العضلات، لأنه يساهم في إفراز هرمون من شأنه كبح الشهية.


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