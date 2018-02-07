المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ12 يبرز الاستثمار التعديني وفتح مجالات الاستكشاف للمستثمرين

سعيد العجل(صدى):

دعا المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان ” خيراتنا من أرضنا ” الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى أهمية تطوير استكشاف المعادن وتسويقها.

حيث خصص المؤتمر جلسة خاصة للثروات المعدنية السعودية، شملت مراحل الاستكشاف والمعالجة والتطبيقات التجارية، أكد خلالها المشاركون في المؤتمر على أهمية المعادن الصناعية والتي تلعب دوراً هاماً في تنمية البلدان، وارتباطها بقطاعي البناء والتصنيع، حيث تستخدم المعادن الصناعية كمواد خام في عدد من التطبيقات التجارية الحيوية مثل الأسمنت والسيراميك والزجاج والدهانات والبلاستيك وكذلك المطاط والمواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية أو الرعاية الصحية.

وأبرز المؤتمر ما تمتلك المملكة العربية السعودية من موارد كبيرة من المعادن الصناعية مثل الحجر الجيري والدولوميت والجبس ورمل السيليكا والكوارتز والمغنيسيوم والفوسفات بالاضافة الى البوكسايت والفلسبار وأحجار الزينة أو البازلت. إلى جانب الدرع العربي الواعد بالمعادن المتمعدنة بسبب تاريخه الجيولوجي، والمعادن الأساسية مثل النحاس والرصاص والزنك والذهب والعناصر النادرة وغيرها من رواسب المعادن الفلزية.

وأكد المؤتمر على أهمية الحد من وجود الشوائب غير المرغوب فيها أثناء معالجة جميع المعادن الصناعية وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة من المواد الخام لتصنيعها لاحقاً وللتطبيقات الصناعية، داعياً لتطوير استكشاف المعادن الصناعية ورواسب الخام وتسويقها والاستفادة من الأساليب الجديدة وتحسين مواصفات المعادن المستخرجة وطرق معالجتها.

وتناول المؤتمر أهمية الجدوى الاقتصادية لبرامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية، لاسيما أن أراضي المملكة شاسعة وتوفر إمكانيات هائلة للاستكشاف لما تحتويه هذه من موارد.

وأبرز المشاركون في المؤتمر أهمية التنقيب واستكشاف المعادن باعتباره أحد محاور خطط التنمية لما له من قيمة اقتصادية كبيرة، ودوره في التنمية الوطنية، وفتح مجالات عمل متعددة.

كما استعرض المؤتمر جهود السعودية في الاستثمار التعديني وفتح مجالات الاستكشاف للمستثمرين، والخطط التي تسهم في تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، والتنامي الذي تشهده البلاد في مجال التعدين ومنتجات المعادن المختلفة.

يشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر يشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية، واوراق عمل اخرى هامة ستعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الارض في جميع تخصصاتها خلال أيام المؤتمر، ويهدف لتعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الأكاديمية، الصناعية، السياسية، البيئية، الجغرافية، والأثرية. بالإضافة الى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.

