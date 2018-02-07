ملحم زين يستعد لعيد الحب بأغنية جرحي اللي بعده

نورة الشهري(صدى):

يستعد المطرب اللبناني ” ملحم زين ” في تصوير أغنيته الجديدة ” جرحي اللي بعده ” ، حيث بدأ المخرج اللبناني الشهير سعيد الماروق فى تصوير أولى محطات عودته لمزاولة نشاطه الفني بهذا الكليب لملحم زين استعدادا لطرحه في عيد الحب.

و ذلك بعد أن انتهت أزمة اعتقال ” ملحم ” في مطار التشيك بمعرفة الإنتربول، بعد أن تقدمت إعلامية إماراتية ببلاغ تتهمه فيه بالنصب عليها، حيث عاد إلى لبنان واحتفل بانفراج الأزمة.

والجدير بالذكر أن الماروق قد كشف عن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة والتي تضم عددا كبيرا من الأغاني المصورة التي يتعاون فيها مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي منهم تامر حسنى، الشاب خالد، ماجد المهندس، ملحم زين، نسرين طافش، ونادر الآتات.