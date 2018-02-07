مفاجأة.. البريطانيون من أصول أفريقية

لندن(صدى):

اكتشف العلماء حديثاً أن البريطانيون ينحدرون من أصول أفريقية، وذلك بعد تحليل جمجمة أقدم هيكل عظمي عثر عليه في بريطانيا ” إنسان شيدر ” ، وعاش قبل 10 آلاف عان.

وقام العلماء بإعادة بناء صورة وجهه، وقد كشف التحليل الجيني أن بشرته كانت داكنة، وله عينيان كانتا زرقاوين.

وأشارت السلطات البريطانية، إلى أن كان واحداً من أوائل البريطانيين، الذين نقل عنهم انهم كانوا سوداً وحمضهم النووي باقي في معظم البريطانيين.

واستنتجت أبحاث متحف التاريخ البريطاني، أن صبغة الجلد الفاتحة لم تتطور لدى سكان أوروبا الشمالية إلا في فترة متأخرة أكثر مما يعتقد بكثير.