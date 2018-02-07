6 أفلام عالمية تم عرضها ضمن مهرجان الطفل بمركز الملك فهد الثقافي

تركية البدر(صدى):

شهد مهرجان أفلام الطفل الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الثلاثاء عرض 6 أفلام عالمية، وسط حضور من الأطفال وأسرهم والذين استمتعوا بهذه العروض التي استمرت على مدى ساعة كاملة.

وضمت الأفلام المشاركة فيلم ” تشارلي ذو الأسنان البارزة ” من دولة فرنسا، وفيلم ” رسومات لأحلام أفضل ” من دولة فلسطين، وفيلم ” ماروشكا ” من روسيا، وفيلم “أفضل صوت في العالم” من البرازيل، وفيلم ” باوو ” من ألمانيا، وأخيراً فيلم ” ضيف استثنائي ” من المملكة المتحدة.

وقد بدأت العروض عند الساعة 7:30 مساء، فيما استمتع الأطفال بالفعاليات المصاحبة والتي تضمنت، المكياج السينمائي، وبرج الأسماك، وألعاب ترفيهية، وأركان الأنشطة الحركية، والمرسم والتلوين، وصالة التحدي ودورة المؤلف الصغير، وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة، والتي تهدف إلى قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة، والمساهمة في بناء شخصية إيجابية.

ويعتبر مهرجان أفلام الطفل بداية تأسيس لسينما الأطفال، ويأتي ضمن جهود وزارة الثقافة والإعلام في دعم عودة السينما والتي ستنطلق قريبا.

ويهدف المهرجان إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة ولها وجودها العالمي وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي الأستاذ إبراهيم الجابر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض قرر تمديد عروض مهرجان أفلام الطفل بعد مطالبات كبيرة استقبلها القائمون على المركز، حيث سيكون هناك عرضا في الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي، وعرضين يومي الخامس، والعشرين من شهر مارس المقبل، والدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.