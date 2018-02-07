بعد اعترافه بالتهرب الضريبي ..سانشيز يوافق على عقوبة السجن 16 شهرا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن موافقة لاعب مانشستر يونايتد ألكسيس سانشيز، على العقوبة الصادرة ضده بالسجن 16 شهرًا على خلفية التهرب الضريبي.

وقالت المصادر، إن العقوبة لن يقضيها اللاعب في الحبس، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع النيابة ومحامي الدولة بعد سداد مبلغ المليون يورو، بالاضافة إلى الفوائد المقررة عليه.

وفي السياق ذاته يشمل الاتفاق فرض غرامة على سانشيز 590 ألف و65 يورو، بالإضافة إلى عدم حصوله على أي مساعدات حكومية أو حوافز ضريبية خلال عامين في إسبانيا، لقاضي التحقيق؛ لايقاف تنفيذ الحبس.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب تهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون يورو عن الفترة ما بين 2012 و2013، من خلال إخفاء إيرداته من حقوق الصورة، حين كان يلعب لنادي برشلونة.