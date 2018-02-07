محكمة بريطانية تقضي بهدم مسجد دعا فيه الإخوان على المسلمين

لندن(صدى):

أصدر قاض المحكمة البريطانية العليا، أمس الثلاثاء، أمراً بتهديم مسجد الياس في شرق لندن؛ لكون بنائه غير مسموح به في أرض معتبر أنها مخصصة لغير ذلك من الأغراض.

ويذكر أن هذا المسجد هو الذي صلى فيه أعضاء وقادة جماعة الإخوان، وتوجهوا بالدعاء على المصريين، ويرتاده 2000 من المصلين بشكل أسبوع، وقد بني على أنقاض مصنع للكيماويات كمركز إسلامي مؤقت.

ورفض مركز إدارة Newham البلدي، منح إذن للجميعة بالتوسعة، وقد صدر تأييد حكومي رسمي لرفض هذه التوسعة في عام 2005، وتم منح الجمعية حينها مهلة 3 أشهر لتتوقف عن تخصيصه لمسجد، إلا أنها استأنفت القرار طوال أكثر من عامين.