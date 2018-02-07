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نسر يطير لعرين الأسود فيلقى حتفه

نسر يطير لعرين الأسود فيلقى حتفه
لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديو مروعاً، يظهر فيه انقضاض لبؤة على نسر، لتقوم بقتله أمام زوار حديقة حيوان بمدينة ” كولشيستر ” الواقعة بمقاطعة ” إيسكس ” ، في بريطانيا، حيث لقي النسر مصرعه بعد جرج كبير أصيب به جراء مهاجمته من قِبل تلك الحيوان المفترس.

حيث طار النسر ” ياتسي ” ، البالغ من العمر 22 عاماً، بالخطأ إلى عرين الأسود أثناء تدريبه على الألعاب، فيما أرجع مدربه حدوث ذلك إلى قوة الرياح.

يذكر أن النسر ” ياتسي ” كان محبوباً من زوار حديقة الحيوان البريطانية، ويحرص الجميع على مشاهدة عروضه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14371 ] نشر منذ 46 دقيقة

ليه وش موديك

[ عدد التعليقات: 14371 ] نشر منذ 46 دقيقة

صرت لقمه سائغة

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