نسر يطير لعرين الأسود فيلقى حتفه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديو مروعاً، يظهر فيه انقضاض لبؤة على نسر، لتقوم بقتله أمام زوار حديقة حيوان بمدينة ” كولشيستر ” الواقعة بمقاطعة ” إيسكس ” ، في بريطانيا، حيث لقي النسر مصرعه بعد جرج كبير أصيب به جراء مهاجمته من قِبل تلك الحيوان المفترس.
حيث طار النسر ” ياتسي ” ، البالغ من العمر 22 عاماً، بالخطأ إلى عرين الأسود أثناء تدريبه على الألعاب، فيما أرجع مدربه حدوث ذلك إلى قوة الرياح.
يذكر أن النسر ” ياتسي ” كان محبوباً من زوار حديقة الحيوان البريطانية، ويحرص الجميع على مشاهدة عروضه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14371 ] نشر منذ 46 دقيقة
ليه وش موديك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14371 ] نشر منذ 46 دقيقة
صرت لقمه سائغة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26565 ] نشر منذ 20 دقيقة
هو جابها لنفسه🍗🍖🐯
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24295 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبحان الله العظيم