لشعر ناعم وبراق جربي زيت فاكهة الأفوكادو

برلين(صدى):

قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن زيت الأفوكادو يعد بمثابة سر جمال البشرة والشعر، حيث إنه يمنح البشرة ملمساً مخملياً ويُعيد للشعر لمعانه وبريقه.

وأوضحت أن زيت الأفوكادو غني بفيتامين A وفيتامين E، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل حمض بالميتيك وحمض اللينوليك. وتمتص البشرة زيت الأفوكادو بشكل جيد للغاية؛ لذا فهو يعد مثاليا لعلاج البشرة الجافة والمتشققة والتي تظهر عليها القشور؛ حيث إنه يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على تجدد الخلايا.

وبالنسبة للشعر، فإن زيت الأفوكادو يعمل على تغذية الشعر الجاف ويساعد على تمليس الشعر ويُعيد إليه لمعانه وبريقه.