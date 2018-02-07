جيم كاري يهاجم الفيسبوك و يدعو لمقاطعته

نورة الشهري(صدى):

هاجم الممثل الأمريكي الشهير ” جيم كاري تطبيق ” فيسبوك ” ، ودعا بإغلاق الحسابات وبيع أسهم شبكة التواصل الاجتماعي، كما طالب بالدفع نحو مزيد من الرقابة من قبل مالكي هذه المنصة.

كما أشار إلى أن هذا الوصول السهل يجب أن يعالج بطريقة أكثر مسؤولية، حيث نحتاج إلى مستثمرون نشطون، لإرسال رسالة مفادها أن هناك حاجة إلى رقابة قوية، فالعالم حاليًا يحتاج إلى رأسمالية لديها ضمير.

وقال ” كاري ” في تغريده له عبر ” تويتر ” إنه بدأ بيع أسهم في ” فيسبوك ” لأنها استفادت من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مطالبًا من سماهم بـ”المستثمرين الآخرين المهتمين بالمستقبل” أن يفعلوا نفس الشيء.

كما صرح ” كاري ” أنه منذ زمن بعيد، و تتمتع أمريكا بميزة جغرافية في هذا العالم، حيث تحميها المحيطات من كلا الجانبين، لكن وسائل الإعلام الاجتماعي أنشأت جسورًا سيبرانية تمكن أصحاب الأطماع في العبور، ولن يستطيع جدار ما حمايتها ما دمنا نسمح بذلك.