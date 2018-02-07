4 إجراءات وقائية للحماية من ” السرطان “

متابعات(صدى):

على الرغم من عدم وجود، طرق حاسمة ومؤكدة؛ للوقاية من السرطان، حيث يعتمد ظهوره على العديد من العوامل، والتي بعضها غير معروف للعلم حتى الآن، إلا أن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن أن نلجأ إليها، للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

– الحفاظ على الوزن الصحي: حيث يعد التأرجح بين زيادة الوزن وفقدانه، من الأمور المسببة للسرطان؛ نظرًا لأن هذا يؤثر على مستقبلات الخلايا الدهنية، فيزيد خطر تحولها لخلية مسرطنة؛ لذلك فالحفاظ على ثبات الوزن من أهم الأمور التي تقل من الإصابة بالسرطان.

– التاريخ العائلي: يجب أن تكون على علم بالتاريخ المرضي لعائلتك؛ لأن بعض أنواع السرطان قد تكون وراثية، وفي حالة وجود تاريخ عائلي، يجب أن تتحدث مع الطبيب الذي سيقوم بوضع نظام غذائي، يقلل من فرص نمو السرطان.

– الراحة: لابد من لخصول على الراحة بشكل دوري، حتى يتم التخلص من الضغوط الحياتية؛ لأن الضغط النفسي، يُضعف الجهاز المناعي أمام الخلايا السرطانية.

– عدم التعرض للشمس المباشرة: يمكن اعتبار الأشخاص الذين يعملون، تحت أشعة الشمس الحارقة من أكثر الأفراد عرضة للإصابة بسرطان الجلد، وذلك إذا لم يتم حماية البشرة؛ لذلك يجب ارتداء ملابس تغطي الجسم، ووضع واقي الشمس وتجديد وضعه كل ساعتين.